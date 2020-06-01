Президент поздравил россиян с Международным днем защиты детей

«Важно, чтобы каждый ребенок рос здоровым и счастливым, был окружен заботой и любовью», — заявил президент.

Отмечается, что президент положительно отозвался о работе Российского детского фонда. Он особо выделил благотворительные, культурные и просветительские проекты фонда, помогающие находить и развивать детские таланты.

Остановился глава государства и на важности защиты интересов и прав несовершеннолетних, особенно в таких ключевых сферах, как образование и здравоохранение.

Также президент сообщил, что в этом году традиционные праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, будут перенесены из-за ограничений, вызванных пандемией, пишут «Новые известия».