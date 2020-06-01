Программы поддержки детей «Единой России» перешли в цифровой формат

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил обеспечивать всех учеников начальных школ бесплатным горячим питанием. «Единая Россия» поддержала проект единогласно. С начала нового учебного года меру внедрят в большинстве регионов, сообщает mkset.ru.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что от сегодняшнего вклада в развитие и воспитание детей зависит будущее страны. «Единая Россия» уделяет много внимания этому вопросу и при разработке законов, и при реализации проектов. Однако подход должен быть комплексным и ряд мер необходимо направить на перспективу, добавил Турчак.

В России закрепили на законодательном уровне обязательство создавать электронные системы для записи в детские сады и школы. При этом приоритетное право на посещение школы имеют те дети, у которых старшие братья или сестры уже учатся в ней. Сегодня в стране почти полностью ликвидированы очереди в детские сады и школы. Этого удалось достичь благодаря созданию дополнительных ясельных групп для детей от 1,5 до 3 лет.

В «Единой России» также проголосовали за то, чтобы у водителей не было права высаживать из транспорта не оплативших свой проезд несовершеннолетних. Еще один закон разрешает правоохранителям вести поиск пропавших детей по геолокации их мобильных телефонов. Кроме этого, предлагается добиться запрета на продажу никотиносодержащих составов несовершеннолетним.

В Госдуму также был внесен законопроект о приоритетном праве поступления в вузы по программам специалитета и бакалавриата для детей-сирот. Ранее данная мера действовала до 2021 года. Теперь льгота предоставляется бессрочно.

В последние несколько лет партийные проекты «Строительство ФОКов» и «Детский спорт» позволили отремонтировать 745 спортзалов, оборудовать 407 спортплощадок и создать 628 спортклубов. Программа коснулась нескольких сотен организаций по всей стране. На данные цели из федерального бюджета было выделено около полутора миллиардов рублей.

Региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» в Свердловской области Владимир Власов рассказал об уникальном проекте для детей, реализуемом в регионе.

«Поезд здоровья» – совместный проект депутатов «Единой России» заксобрания региона и правительства Свердловской области, который успешно реализуется с 2011 года. Проект уникальный, по масштабам организации не имеющий аналогов в России, был поддержан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В рамках проекта ежегодно летом в санаторий Анапы «Жемчужина России» отправляется поезд с детьми из Свердловской области. В прошлом году в этом санатории поправили здоровье более 1700 детей со всех муниципалитетов области, а всего с 2011 года благодаря проекту 11 тысяч уральских детишек отдохнули в «Жемчужине России»», - рассказал он.

Владимир Власов отметил, что из-за ситуации с коронавирусом пришлось внести корректировки в детскую оздоровительную кампанию этого года, но проект «Поезд здоровья» продолжит реализовываться и получит дальнейшее развитие. «Как нам сообщили представители санатория в «Жемчужине России» уже проведены все необходимые подготовительные мероприятия для приема детей. Поэтому, когда ситуация нормализуется, юные уральцы поедут к Черному морю», - сообщил Владимир Власов.