Прокуратура проверила «Галамарт» в Нижнем Тагиле после давки из-за кастрюль

На месте была проведена проверка соблюдения правил безопасности, введенных на время пандемии коронавируса, а также организации торговли.

Управляющая магазином Яна Жевакина рассказала, что пыталась запустить по три человека, они ее послушали, но те покупатели, что стояли сзади, вытолкали передних. Соответственно, толпу контролировать не получилось.

При этом, необходимые требования в магазине соблюдаются — ведутся журналы дезинфекции, а также контроля за состоянием здоровья сотрудников. Ежедневно на смене работает не больше 10 человек, а в период поставки и разгрузки товара — не больше 15 сотрудников. Для каждого сотрудника на смену предоставляется по три маски и пять пар перчаток.

Однако в прокуратуре считают, что нарушения имеются.

Так, помощник прокурора Ленинского района Иван Перегуд отмечает, что за нарушение санитарно-эпидемиологических мер во время пандемии коронавируса предусмотрен штраф от 15 тысяч рублей. Он добавил, что при создании угрозы массового заражения возможна уголовная ответственность.

Теперь прокуратура займется изучением документов и видеозаписей. Только после этого будет принято окончательное решение касательно инцидента.