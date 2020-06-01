Путин назвал дату проведения голосования по поправкам к Конституции

Сегодня на совещании с руководством ЦИК Элла Памфилова предложила провести голосование 1 июля, президент согласился с выбором этой даты. Также Памфилова сообщила, что голосование продлится неделю – до основного дня голосования также можно будет отдать свой голос.

В общей сложности предлагаем, чтобы у наших граждан, потенциальных участников голосования, была возможность проголосовать, когда им наиболее удобно, в течение семи дней, чтобы минимизировать контакты и свести практически к нулю заражение во время голосования, сказала Памфилова.