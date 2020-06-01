Роспотребнадзор смягчил рекомендации по работе общепита во время пандемии
Роспотребнадзор смягчил требования к работе кафе и ресторанов во время пандемии. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
Ранее предполагалось, что предприятия общепита будут получать разрешения на работу постепенно, но новые рекомендации подобных ограничений не имеют. Кроме того, нет требования, что открыться могут сначала небольшие кафе с площадью до 50 квадратных метров. Также не требуется обработка залов бактерицидными лампами, только помещений с постоянным присутствием работников.
Однако столы придется расставить уже не на один метр друг от друга, а на 1,5. То есть, между посетителями должна сохраняться нужная дистанция.
В остальном рекомендации остались прежними. Обязательно должны использоваться антисептики, маски, перчатки, а у персонала должна ежедневно измеряться температура.
При этом в документе не указываются даты или требования к эпидемиологической обстановке для открытия общепита.