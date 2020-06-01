С 1 июня возобновлены авиарейсы из Екатеринбурга в Анапу
Сегодня, 22:22ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Кольцово с 1 июня возобновляет авиасообщение с Анапой, сообщает «Облгазета».
Сюжеты: Екатеринбург
С начала июня рейсы возобновит компания «Уральские авиалинии», с 14 июня также улететь в Анапу можно будет авиакомпанией «Победа». Рейсы будут выполнять шесть раз в неделю.
Первый рейс отправился в Краснодарский край сегодня, его пассажирами стаи 74 человека. С 17 июня планируется возобновить рейсы из Кольцово в Сочи.
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