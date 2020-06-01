Самоизоляция, день шестьдесят второй. Что происходит в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции до 8 июня. Об этом глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Пока мы не укладываемся в коэффициенты для того, чтобы приступить к снятию ограничений. Поэтому вариантов у меня не было — я подписал указ о продлении ограничительных мер до 8 июня, написал он.

Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Кроме того, сегодня стартовали выплаты на детей от трех до 16 лет. Однако получили их не все.

Получили не все. Тагильчанки жалуются на отсутствие «путинских» выплат из-за ошибок

На данный момент количество заболевших продолжает расти, в том числе и в Нижнем Тагиле. За прошедшие сутки было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 191 человек.

Одна из жительниц Нижнего Тагила с положительным тестом на коронавирус провела девять дней в инфекционной больнице. Он рассказала TagilCity.ru о лечении.

«У всех психоз»: тагильчанка с COVID-19 рассказала о странностях болезни и лечении

Железнодорожная больница, расположенная на Старателе, станет реабилитационным центром для больных коронавирусом в средней или тяжелой форме.

В Нижнем Тагиле больница РЖД станет реабилитационным центром для больных COVID-19

На территории Свердловской области наряду с самоизоляцией продлен и масочный режим. Однако соблюдают его не все. Так, одна из подписчиц группы «Черный список Тагила» пожаловалась на то, что контролер автобуса не носит маску. Хотя заставляет делать это других.

На мой вопрос, почему она не в маске, прозвучал невнятный ответ, что-то типа «она у меня есть» или подобное.Если требуете соблюдать меры безопасности, то сами то соблюдайте тоже! пишет возмущенная девушка.

Фото контролера Фото: Группа "Черный список Тагила" во "Вконтакте"

Сегодня в России празднуют День защиты детей. Редакция TagilCity.ru решила рассказать о своем детстве.

«Особая атмосфера»: редакция TagilCity.ru — о своем детстве

Большинство мероприятий, посвященных празднику, проходят в режиме онлайн. Так, на странице Городской станции юных туристов «Полюс» во «Вконтакте» проходит акция. Участникам предлагается поучаствовать в викторинах по спелеологии, разгадать кроссворды, пройти тест на знание растительного мира и многое другое. Акция проходит 1 и 2 июня.

Завтра, 2 июня, в 14.00 Центр развития туризма Свердловской области, Министерство инвестиций и развития региона при поддержке Ростуризма организуют «Онлайн-воркшоп 2020 Урал-Сибирь Плюс». Несколько регионов страны представят свои лучшие летние и осенние предложения и туры в 2020 году. Для участия в воркшопе необходимо пройти регистрацию на специальной странице.

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле на 19.00, по данным Яндекса, составляет 3,0 балла. В течение дня он находился на уровне 1,6-2,2 балла. Напомним, что сервис предоставляет данные исключительно для ознакомления. Они не могут быть использованы для средней оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции в Нижнем Тагиле Фото: Яндекс

За прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 283 случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 5732 человека.