Стали известны результаты очередного тестирования ФК «Урал» на COVID-19
Сегодня, 10:06ОбществоФото: pixabay.com
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Персонал, тренеры и футболисты ФК «Урал» прошли очередное тестирование на выявление коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Стали известны его результаты — все они отрицательные.
Напомним, в результате первого тестирования на коронавирус заболевание было выявлено у нападающего команды Павла Погребняка. Футболист проходит лечение под наблюдением врачей.
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