Суд обязал ГГО провести ремонт аварийной плотины под Нижним Тагилом
Ленинский райсуд обязал администрацию Горноуральского городского округа провести ремонт Авроринской плотины в поселке Черноисточинск, сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры Нижнего Тагила.
Прокуратура провела проверку по обращениям граждан о состоянии плотины. Специалисты установили, что плотина находится в аварийном состоянии на протяжении 10 лет. Капремонт сооружения проводился лишь в 1978 году. Также было выявлено, что на плотине имеются подмыв и локальные обрушения верхового откоса, а деревянные элементы водосброса сильно изношены. Проверяющие сделали вывод, что состояние сооружения не позволяет осуществлять его эксплуатацию в рабочем режиме. Кроме того, состояние плотины может быть опасным для окружающей среды и людей.
Собственником Авроринской плотины является Горноуральский городской округ. Прокуратура через суд потребовала провести ремонт плотины. Суд удовлетворил требование, возложив эту обязанность на администрацию муниципалитета.