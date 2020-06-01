Суд обязал ГГО провести ремонт аварийной плотины под Нижним Тагилом

Прокуратура провела проверку по обращениям граждан о состоянии плотины. Специалисты установили, что плотина находится в аварийном состоянии на протяжении 10 лет. Капремонт сооружения проводился лишь в 1978 году. Также было выявлено, что на плотине имеются подмыв и локальные обрушения верхового откоса, а деревянные элементы водосброса сильно изношены. Проверяющие сделали вывод, что состояние сооружения не позволяет осуществлять его эксплуатацию в рабочем режиме. Кроме того, состояние плотины может быть опасным для окружающей среды и людей.