Свердловская авиакомпания ввела новые правила для пассажиров и-за пандемии

Так, в связи с ситуацией с коронавирусом, салоны самолета не могут быть полными, люди должны соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. То же самое правило действует и при выходе из самолета.

Во время полета всем пассажирам и экипажу корабля необходимо находиться в медицинских масках. При этом снимать их нельзя в течение всего времени нахождения на борту.

Если полет длится более трех часов, то обязательно будет производиться замена средств защиты. Все рейсы обеспечены достаточным количеством масок. Кроме того, при посадке пассажирам обязательно будет проводиться бесконтактный замер температуры тела. Отмечается, что каждому пассажиру будет предоставляться индивидуальный комплект антисептиков и салфеток.