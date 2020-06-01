Таблички с именами жертв репрессий пропали со зданий в центре Екатеринбурга

Таблички на домах появились в результате акции «Последний адрес», целью которой является увековечение памяти жертв политических репрессий. На таких табличках размещаются имена и даты жизни жертв.

Организатор акций Елена Шукаева объяснила, что жители домов и были инициаторами возникновения табличек. Это были родственники погибших в лагерях людей. Сейчас активисты пребывают в растерянности, и не знают, кому в голову могло прийти подобное.

По-человечески это очень больно и обидно, потому что я знаю родственников людей, которые были инициаторами повесить эти таблички. Я даже не знаю, как рассказать им об этом… не знаю, как они это перенесут, поделилась Елена.