Тагильчане с детьми получили первые «путинские» выплаты

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Сегодня, 1 июня, жители Нижнего Тагила получили первые выплаты на детей от трех до 16 лет, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
На портале «Госуслуг» статус заявления изменяется на «Услуга оказана».
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Услуга оказана
Фото: TagilCity.ru
А в смс-сообщении пишется — «Зачисление пенсии».
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Сообщение о зачислении
Фото: TagilCity.ru
Ранее Пенсионный фонд России опубликовал данные по выплатам на детей от трех до 16 лет. Так, сообщалось, что 1 июня более 15 миллионов семей получат первые выплаты. Это касается тех, кто подал заявление до 22 мая.
Те, кто подал заявление с 23 по 25 мая, получат средства 2 июня.
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