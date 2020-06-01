«У всех психоз»: тагильчанка с COVID-19 рассказала о странностях болезни и лечении

Ирина, с чего все началось? Как у вас обнаружили коронавирус? (журналист TagilCity.ru)

Я работаю в онкодиспансере в Екатеринбурге. У одной из умерших пациенток обнаружили COVID-19, поэтому все отделение отправили на карантин, а у сотрудников взяли анализы. Я на своем личном транспорте поехала домой в Нижний Тагил, чтоб отсидеть самоизоляцию здесь. На следующий день мне сообщили, что мой анализ положительный, это было 15 мая. Я позвонила в свою поликлинику и сообщила об этом. Неделю мне никто не перезванивал, никто не приходил. Я позвонила и напомнила о себе еще раз, хотела, чтобы взяли повторный анализ. Тогда ко мне приехала скорая, и меня госпитализировали в инфекционную больницу.

Когда у вас взяли второй анализ?

В больнице мне объяснили, что второй анализ берется на десятый день госпитализации. Это меня очень удивило, ведь я еще 15 мая сообщала, что у меня COVID +, и не моя вина, что врачи так поздно очухались. В итоге повторный анализ взяли 30 мая.

У вас были какие-то симптомы ОРВИ?

Нет, вообще никаких.

Сколько человек лежат с вами в палате? И сколько в отделении?

В палате со мной трое человек, включая женщину с ребенком. В общем в отделении лежат примерно 50 человек. Также среди них много детей, в основном дошкольников, старше ребят я не видела. Из палаты выходить не разрешают — только в туалет и в душ.

Много бессимптомных?

Большинство. Сейчас еще бессимптомных больных увозят в санаторий «Руш». Вчера, например, человек 20 из отделения отправили. Всех, кто нерусской национальности. Видимо, считается, что лучше они там будут отдыхать, чем мамы с детьми. Вообще, здесь лежат и без симптомов и с пневмонией вместе, и в палатах, и на этаже в целом, такого быть не должно. Ко мне, кстати, положили женщину с пневмонией. Я долго возмущалась — как так! В итоге меня перевели к женщине с ребенком.

Как проходит лечение?

Нас лечат противовирусным препаратом «Триазавирином». При этом у многих на него побочные действия со стороны желудочно-кишечного тракта. В общем, испытывают новый препарат на людях.

Какие условия проживания в больнице — питание, отношение медперсонала, удобства?

Отношение врачей хорошее, эпиднормы они все соблюдают — заходят к нам только в защитных костюмах, масках, очках. А условия проживания в больнице вообще никакие. Еда — баланда какая-то, туалеты раз в день моют. И не дело, что на весь этаж один туалет и душевая, куда ходят все. Подушки тоже кошмарные. Они еще и перьевые, а на них у меня аллергия. Расстояние между кроватями не соответствует нормам. Я сравниваю со своим онкодиспансером и считаю, что в инфекционном отделении такого быть не должно. Это какое-то издевательство над людьми, которых госпитализируют под страхом штрафа.

Какая атмосфера царит в отделении?

Психоз тут почти у всех людей кто без симптомов. Да еще и побочка от лекарств — мало приятного. Я чувствую себя очень уставшей, у меня здесь нет полноценного сна! Еще ужасно не хватает прогулок, у меня уже нехватка свежего воздуха.

Уже известен результат вашего повторного анализа?