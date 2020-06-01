Ударившему журналиста во время протеста в сквере екатеринбуржцу грозит тюремный срок

По версии следствия, Шибанов из неприязни ударил Румянцева, чтобы причинить ему вред. В результате журналист упал и получил ушиб головного мозга. Сам молодой человек вину не признает. Он и его адвокаты считают, что уголовное дело сфабриковано, а инцидент в сквере является провокацией. Шибанову грозит до трех лет лишения свободы.

Инцидент произошел 7 апреля 2019 года в Екатеринбурге во время одной из первых акций в защиту сквера у Театра драмы. В ней приняли участие три-четыре тысячи горожан, которые «обняли сквер», замкнув круг. Судя по видео, которое было опубликовано порталом E1, Румянцев снимал сюжет, во время которого назвал «бесноватыми» участников акции. После этого он подошел к Максиму Шибанову и попросил дать комментарий. В результате между молодыми людьми произошла перепалка, в которой Шибанов ударил Румянцева. Вокруг люди стали кричать, что последний спровоцировал молодого человека. Через несколько минут нападавший был задержан.