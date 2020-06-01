В Асбесте выпал «коронавирусный» град
Сегодня, 17:16ОбществоФото: группа "Интересный Екатеринбург" во "Вконтакте"
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Сегодня днем в поселке Асбест выпал крупный град, который по своей форме напоминает коронавирус. Снимки опубликованы в группе «Интересный Екатеринбург» во «Вконтакте».
Сюжеты: Коронавирус
В комментариях пользователи иронично высказались по поводу формы града.
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Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение на 1 июня. По сообщениям, синоптиков ожидается крупный град, сильный ветер и дожди с грозами.
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