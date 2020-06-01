В Екатеринбурге Коляда закроет свой театр и отправит сотрудников в бессрочный отпуск

Коляда рассказал изданию, что сегодня, 1 июня, выдал артистам в последний раз зарплату. Оставшихся средств у него хватит до 7 июня. Поэтому он решил 7 июня закрыть свой театр, а всех артистов отправить в бессрочный отпуск.