В Екатеринбурге Коляда закроет свой театр и отправит сотрудников в бессрочный отпуск
Сегодня, 15:25ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Известный режиссер и драматург Николай Коляда сообщил о вынужденном закрытии своего театра в Екатеринбурге, а также, что он отправит артистов в бессрочный отпуск без сохранения зарплаты, сообщают «РИА-Новости».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Коляда рассказал изданию, что сегодня, 1 июня, выдал артистам в последний раз зарплату. Оставшихся средств у него хватит до 7 июня. Поэтому он решил 7 июня закрыть свой театр, а всех артистов отправить в бессрочный отпуск.
Также драматург поблагодарил всех, кто помогал театру.
Напомним, проблемы с театром у Николая Коляды начались еще до пандемии коронавируса. Она усугубила положение. Несколько дней назад драматург вместе с актерами вышел на улицу просить милостыню.
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