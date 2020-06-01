В Екатеринбурге магазины начали работать во время пандемии без разрешения Куйвашева

Так, в «Меге» начал работу магазин электроники, а на улице Хохрякова — бутик одежды.

По словам юриста Евгения Шурова, основания для открытия магазинов сейчас нет. Губернатор региона закрыл торговые центры без указания определенного срока открытия. Исключением являются только те магазины, где продаются продовольственные товары.

Кроме того, даже если магазин начинает продавать товары первой необходимости, внесенные в специальный список, это все равно не позволяет ему начинать работу.

Юрист отмечает, что объем торговли данными товарами должен быть серьезным. Например, «М.Видео» должен заполнить треть своих полок детским питанием и тогда он сможет работать.

Шуров добавил, что магазины открылись оттого, что больше нет сил терпеть.

Им уже ничего не страшно, даже если оштрафуют. Они открываются от отчаяния, потому что, если не начать работать, завтра ты будешь банкротом, — уточнил юрист.