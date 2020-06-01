В Екатеринбурге на объекте крупного застройщика приостановлены работы из-за COVID-19
Сегодня, 11:11ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге на стройке ЖК «Весна» компании «Атомстройкомплекс» на Вторчермете приостановлены работы из-за вспышки коронавируса, сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам источника, коронавирус неделю назад был выявлен у двоих каменщиков. На данный момент число зараженных может исчисляться десятками человек. Строительные работы на объекте на время приостановлены.
Отмечается, что согласно утвержденному графику, компания должна начать сдавать комплекс во втором квартале этого года.
Власти от комментариев воздерживаются.
В оперативном штабе региона изданию сказали, что позиция ведомства по поводу идентификации пациентов остается неизменной. По всем вопросам необходимо обращаться в организацию.
По последним данным в Свердловской области подтверждено 5,44 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 27 пациентов скончались.
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