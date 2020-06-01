В Екатеринбурге на объекте крупного застройщика приостановлены работы из-за COVID-19

По словам источника, коронавирус неделю назад был выявлен у двоих каменщиков. На данный момент число зараженных может исчисляться десятками человек. Строительные работы на объекте на время приостановлены.

Отмечается, что согласно утвержденному графику, компания должна начать сдавать комплекс во втором квартале этого года.

Власти от комментариев воздерживаются.

В оперативном штабе региона изданию сказали, что позиция ведомства по поводу идентификации пациентов остается неизменной. По всем вопросам необходимо обращаться в организацию.