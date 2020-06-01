В Госдуму внесли законопроект о выплате пособий домохозяйкам
В Госдуму был внесен законопроект, который предлагает выплачивать домохозяйкам пособия в размере МРОТ, сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Законопроект был предложен парламентариями от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским.
В пояснительной записке сказано, что документом предусматривается выплата ежемесячного пособия тем гражданам, которые заняты ведением домашнего хозяйства. В данном случае подразумевается, что они делают уборку в доме, готовят еду, ухаживают за детьми и так далее.
При этом получать пособие может только один член семьи. Главным условием для его назначения является размер дохода на каждого члена семьи. Он не должен быть выше двукратной величины прожиточного минимума.
Порядок выплаты средств должен будет определить Минтруд, а подавать заявление можно будет через органы соцзщиты или МФЦ.
Предполагается, что при принятии закона, он начнет действовать с 1 января 2021 года.