В Госдуму внесли законопроект о выплате пособий домохозяйкам

Законопроект был предложен парламентариями от ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским.

В пояснительной записке сказано, что документом предусматривается выплата ежемесячного пособия тем гражданам, которые заняты ведением домашнего хозяйства. В данном случае подразумевается, что они делают уборку в доме, готовят еду, ухаживают за детьми и так далее.

При этом получать пособие может только один член семьи. Главным условием для его назначения является размер дохода на каждого члена семьи. Он не должен быть выше двукратной величины прожиточного минимума.

Порядок выплаты средств должен будет определить Минтруд, а подавать заявление можно будет через органы соцзщиты или МФЦ.