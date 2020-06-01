В свердловском МВД назначили нового начальника уголовного розыска
Сегодня, 20:49ОбществоФото: сайт ГУ МВД РФ по Свердловской области
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В ГУ МВД по Свердловской области назначили нового начальника управления уголовного розыска. Им стал подполковник Владимир Молодцов, сообщает znak.
С 2013 года он занимал пост заместителя начальника отдела. Об этом рассказал начальник пресс-службы главка Валерий Горелых. С 2016 года Владимир Молодцов занимал должность начальника подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
При непосредственном руководстве Владимира Молодцова раскрыто достаточно много резонансных преступлений. Изъяты миллионы, в прямом смысле слова, доз различных наркотиков, рассказал Валерий Горелых.
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