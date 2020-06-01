В парке советских скульптур в Нижнем Тагиле появится «Мальчик с мячом»

Там появится «Мальчик с мячом».

На данный момент фигурка находится на реставрации в мастерской. Реставратор музея изобразительных искусств Владимир Бекетов рассказал, что у «мальчика» было снесено лицо, которое он долепил. Руки и ноги фигуры тоже «слетели».

Реставратор отметил, что по составу материала, фактуре, а также имитации грубой обработке, можно подумать, что создал фигуру тот же мастер, что и пионера, который уже стоит в парке.

Кроме того, мастер подумал, что «мальчик» что-то держит в руках. Об этом говорит положение его рук, а точнее, раскрыта ладонь.

Такие скульптуры изготавливались в 50-60 годах 20 века. Ими украшали дворы. В одном из них, под Салкой, и была найдена фигура. Семья Ржанных, которая его обнаружила, передала ее музею изобразительных искусств в Нижнем Тагиле, а для них была создана копия.