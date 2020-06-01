В Роспотребнадзоре разработали рекомендации по работе отелей в период пандемии
Сегодня, 22:06ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц, отелей и турбаз в период распространения коронавирусной инфекции. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Сюжеты: Коронавирус
В отелях персоналу и гостям будут замерять температуру ежедневно, при симптомах ОРВИ об этом будут сообщать медработникам. Кроме того, сотрудники отелей должны сдавать тесты на коронавирус для допуска к работе.
В гостиничных ресторанах столики должны находиться на расстоянии не менее двух метров. При этом за одним столиком не должны оказаться посторонние друг другу люди. Также в гости должны соблюдать социальную дистанцию. Владельцам гостиниц рекомендовано установить прозрачные перегородки для защиты персонала и дезинфицировать ключи от номеров.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей