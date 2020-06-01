В Роспотребнадзоре разработали рекомендации по работе отелей в период пандемии

В отелях персоналу и гостям будут замерять температуру ежедневно, при симптомах ОРВИ об этом будут сообщать медработникам. Кроме того, сотрудники отелей должны сдавать тесты на коронавирус для допуска к работе.

В гостиничных ресторанах столики должны находиться на расстоянии не менее двух метров. При этом за одним столиком не должны оказаться посторонние друг другу люди. Также в гости должны соблюдать социальную дистанцию. Владельцам гостиниц рекомендовано установить прозрачные перегородки для защиты персонала и дезинфицировать ключи от номеров.