В Свердловской области за месяц снизился уровень смертности

Так, в мае в регионе скончался 4531 человек. В прошлом месяце смертность практически сравнялась с уровнем апреля (4561 человек) и стала ниже, по сравнению с маем 2020 года, когда умерло 4884 человека.

За май месяц в области родились 3360 человек, что ниже, чем в мае 2019 года. Тогда родились 3878 детей.

Из-за введенного режима самоизоляции и как следствие, ограничения работы ЗАГСов, в Свердловской области граждане стали меньше жениться и разводиться. Так, за месяц поженилась 571 пара, а развелось 739 семей. В прошлом году за то же время поженились 1272 семьи, а развелись — 1597.