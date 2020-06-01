В Свердловской области за месяц снизился уровень смертности

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В Свердловской области за май 2020 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, снизилась смертность, сообщает региональное управление ЗАГС.
Так, в мае в регионе скончался 4531 человек. В прошлом месяце смертность практически сравнялась с уровнем апреля (4561 человек) и стала ниже, по сравнению с маем 2020 года, когда умерло 4884 человека.
За май месяц в области родились 3360 человек, что ниже, чем в мае 2019 года. Тогда родились 3878 детей.
Из-за введенного режима самоизоляции и как следствие, ограничения работы ЗАГСов, в Свердловской области граждане стали меньше жениться и разводиться. Так, за месяц поженилась 571 пара, а развелось 739 семей. В прошлом году за то же время поженились 1272 семьи, а развелись — 1597.
Напомним, в Свердловской области число заболевших коронавирусом превысило 5,7 тысяч человек, из них 261 случай выявлен за прошедшие сутки.
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