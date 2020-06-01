Защитник Егор Журавлев из Нижнего Тагила сменил клуб на новокузнецкий ХК «Металлург»

В прошедшем сезоне, защищая «Сокола», игрок набрал 29 (10+19) очков при показателе полезности «+2» в 57 матчах. Журавлев стал вторым в своей команде по результативности, согласно итогам регулярного чемпионата. Теперь защитник будет выступать за «Металлург» из Новокузнецка в ВХЛ.

В КХЛ Егор Журавлев выступал за такие клубы как «Автомобилист» г. Екатеринбург, «Югру» г. Ханты-Мансийск, «Амур» г. Хабаровск. В ВХЛ тагильчанин выступал также за «Горняк» из Учалов, «Спутник» и ХК «Липецк».

В его активе 95 (30+65) результативных баллов при показателе полезности «-24».