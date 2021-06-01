Болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком клуба по итогам сезона

Болельщики «Зенита» признали Артема Дзюба лучшим футболистом петербургской команды по итогам сезона-2020/21.
Как сообщает «Советский спорт», Дзюба получил в опросе 43,22%.
Второе и третье заняли полузащитники Андрей Мостовой и Далер Кузяев, за которых проголосовали соответственно 23,19% и 19,25%.
Стоит отметить, что Артем получит эту награду уже в третий раз кряду. В минувшем сезоне 32-летний нападающий стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 20 голов, что помогло «Зениту» завоевать чемпионский титул.