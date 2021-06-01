Данные об изнасиловании курьером в Екатеринбурге опровергли в «Яндекс.Еде»

Данные об изнасиловании курьером в Екатеринбурге опровергли в «Яндекс.Еде»
Данные об изнасиловании курьером в Екатеринбурге опровергли в «Яндекс.Еде»
Сегодня, 19:00ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Информацию об изнасиловании школьницы из Екатеринбурга курьером «Яндекс.Еды» опровергли в пресс-службе сервиса.

Там отметили, что проверили информацию правоохранительных органов о личности человека, который якобы сотрудничал с сервисом. В пресс-службе пояснили, что такой человек никогда не доставлял заказы «Яндекс.Еды» и не был зарегистрирован в системе.

Более того, по словам полицейских, речь идет об инциденте, который произошел в мае 2018 года, а сервис «Яндекс.Еда» запустился в Екатеринбурге только в октябре. Мы не знаем, кто и зачем распространяет такие слухи, но будем разбираться в этом, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе «Яндекс.Еда».

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что курьер «Яндекс.Еда» изнасиловал при доставке товара школьницу из Екатеринбурга. Сообщение об этом в полицию поступило от тети пострадавшей.

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