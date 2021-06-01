Данные об изнасиловании курьером в Екатеринбурге опровергли в «Яндекс.Еде»

Более того, по словам полицейских, речь идет об инциденте, который произошел в мае 2018 года, а сервис «Яндекс.Еда» запустился в Екатеринбурге только в октябре. Мы не знаем, кто и зачем распространяет такие слухи, но будем разбираться в этом, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе «Яндекс.Еда».