Дегтярев обещал инвесторам поддержку от чиновников в Хабаровском крае

Дегтярев обещал инвесторам поддержку от чиновников в Хабаровском крае
Дегтярев обещал инвесторам поддержку от чиновников в Хабаровском крае
Сегодня, 19:04ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на совещании с полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым рассказал о ситуации с инвестклиматом в регионе. Он сообщил о работе власти по ликвидации административных барьеров для бизнеса.

Как пишет transsibinfo.com, Михаил Дегтярев заявил, что чиновники зачастую игнорировали просьбы бизнес-сообщества помочь решить административные проблемы, прикрываясь формальными причинами. Такое отношение подорвало доверие предпринимателей к институтам власти в крае.

“Нам сегодня нужны рабочие места, нам сегодня нужны вложения в нашу экономику. Мы всем открыты, у нас нет «своих» и «чужих», мы не делим бизнес на чей-то и свой”, — подчеркнул Михаил Дегтярев. По его словам, инвесторы готовы вкладывать туда, где у власти прозрачная позиция и минимум бюрократии.

Эксперты считают, что бизнес готов инвестировать в хабаровские проекты при гарантиях главы региона. Дегтярев рассказал, что ему приходилось реагировать на проблемы предпринимателей в “ручном” режиме, однако сегодня подобные вопросы решаются комплексно.

В регионе создано Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края, которое сопровождает по принципу одного окна более 60 проектов стоимостью более 400 миллиардов рублей.

Кроме того, руководство региона регулярно обращается за помощью в прокуратуру, чтобы там отреагировали на сообщения об административных барьерах. Такие обращения от Дегтярева будут до тех пор, пока ситуация в бизнес-среде региона не стабилизируется.

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