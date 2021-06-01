Дегтярев обещал инвесторам поддержку от чиновников в Хабаровском крае

Как пишет transsibinfo.com, Михаил Дегтярев заявил, что чиновники зачастую игнорировали просьбы бизнес-сообщества помочь решить административные проблемы, прикрываясь формальными причинами. Такое отношение подорвало доверие предпринимателей к институтам власти в крае.
“Нам сегодня нужны рабочие места, нам сегодня нужны вложения в нашу экономику. Мы всем открыты, у нас нет «своих» и «чужих», мы не делим бизнес на чей-то и свой”, — подчеркнул Михаил Дегтярев. По его словам, инвесторы готовы вкладывать туда, где у власти прозрачная позиция и минимум бюрократии.
Эксперты считают, что бизнес готов инвестировать в хабаровские проекты при гарантиях главы региона. Дегтярев рассказал, что ему приходилось реагировать на проблемы предпринимателей в “ручном” режиме, однако сегодня подобные вопросы решаются комплексно.
В регионе создано Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края, которое сопровождает по принципу одного окна более 60 проектов стоимостью более 400 миллиардов рублей.
Кроме того, руководство региона регулярно обращается за помощью в прокуратуру, чтобы там отреагировали на сообщения об административных барьерах. Такие обращения от Дегтярева будут до тех пор, пока ситуация в бизнес-среде региона не стабилизируется.