Должниками по алиментам стали почти 20 тысяч жителей Свердловской области

Среднестатистическим должником по алиментам оказывается человек, который работает неофициально, скрывает заработок или находится в поисках работы, имеет детей от первого брака и живет в гражданском браке. В результате исполнительные производства о взыскании алиментов заведены в отношении 19, 8 тысячи свердловчан, из которых 15,8 тысячи — мужчины, 4 тысячи — женщины. Отмечается, что наибольшее число должников находятся в возрасте от 30 до 42 лет.
Женщины составляют 20% от общего числа. По возрастам долги распределились таким образом:
Мужчины составляют 80% от общего числа. По возрастам долги распределились таким образом:
В общей сложности с начала 2021 года к ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей) привлечены 1,3 тысячи должников по алиментам, а виновными по статье 157 УК РФ (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) признаны 513 свердловчан.
Напомним, в середине мая Госдума одобрила закон ЕР о новых выплатах семьям с детьми. В 2021 году дополнительные выплаты получат порядка 2 миллионов российских семей.