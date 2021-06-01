Должниками по алиментам стали почти 20 тысяч жителей Свердловской области

Должниками по алиментам стали почти 20 тысяч жителей Свердловской области
Должниками по алиментам стали почти 20 тысяч жителей Свердловской области
Вчера, 22:56ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Почти 20 тысяч жителей Свердловской области являются должниками по алиментам, сообщает ГУФССП России по Свердловской области

Среднестатистическим должником по алиментам оказывается человек, который работает неофициально, скрывает заработок или находится в поисках работы, имеет детей от первого брака и живет в гражданском браке. В результате исполнительные производства о взыскании алиментов заведены в отношении 19, 8 тысячи свердловчан, из которых 15,8 тысячи — мужчины, 4 тысячи — женщины. Отмечается, что наибольшее число должников находятся в возрасте от 30 до 42 лет.

Женщины составляют 20% от общего числа. По возрастам долги распределились таким образом:

  • 18-30 лет: 483 исполнительных производства на сумму 74 миллиона рублей;
  • 30-42 года: 2 738 исполнительных производств на сумму 616 миллиона рублей;
  • 42-54 года: 768 исполнительных производств на сумму 177 миллионов рублей;
  • 54-66 лет: 35 исполнительных производств на сумму 8 миллионов рублей;
  • свыше 66 лет: отсутствуют исполнительные производства.

Мужчины составляют 80% от общего числа. По возрастам долги распределились таким образом:

  • 18-30 лет: 1 245 исполнительных производств на сумму 145 миллионов рублей;
  • 30-42 года: 10 005 исполнительных производств на сумму 1,8 миллиарда рублей;
  • 42-54 года: 4 116 исполнительных производств на сумму 811 миллионов рублей;
  • 54-66 лет: 481 исполнительное производство на сумму 84 миллиона рублей;
  • свыше 66 лет: 9 исполнительных производств на сумму 2,6 миллиона рублей.

В общей сложности с начала 2021 года к ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей) привлечены 1,3 тысячи должников по алиментам, а виновными по статье 157 УК РФ (Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) признаны 513 свердловчан.

Фото:ГУФССП России по Свердловской области

Напомним, в середине мая Госдума одобрила закон ЕР о новых выплатах семьям с детьми. В 2021 году дополнительные выплаты получат порядка 2 миллионов российских семей.

Материалы по теме:
Свердловская областьдетистатистикаалиментывыплатыдолжники
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы