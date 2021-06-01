Должниками по алиментам стали почти 20 тысяч жителей Свердловской области

Среднестатистическим должником по алиментам оказывается человек, который работает неофициально, скрывает заработок или находится в поисках работы, имеет детей от первого брака и живет в гражданском браке. В результате исполнительные производства о взыскании алиментов заведены в отношении 19, 8 тысячи свердловчан, из которых 15,8 тысячи — мужчины, 4 тысячи — женщины. Отмечается, что наибольшее число должников находятся в возрасте от 30 до 42 лет.