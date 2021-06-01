Франция опять начала выдавать шенгенские визы россиянам

Франция опять начала выдавать шенгенские визы россиянам
Франция опять начала выдавать шенгенские визы россиянам
1 июня, 23:48ОбществоФото: pixabay.com
Генконсульство Франции в Москве возобновило прием заявок на получение шенгенских виз.

С 1 июня граждане Российской Федерации могут подать заявку на продление пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии. При этом во французском дипломатическом ведомстве заявили, что выдача виз не означает изменение в правилах въезда в страну, пишет 360tv.ru.

Ассоциация туроператоров России напомнила, что шенгенские визы теперь выдаются по новым правилам. В частности от заявителя теперь требуется больше данных. Так, теперь даже дети должны сдавать отпечатки пальцев.

Напомним, с 3 мая принимать документы на шенген начало генеральное консульство Италии, а с 12 мая — испанское консульство.

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