Франция опять начала выдавать шенгенские визы россиянам

С 1 июня граждане Российской Федерации могут подать заявку на продление пятилетней многократной краткосрочной визы, выданной Францией и истекшей во время пандемии. При этом во французском дипломатическом ведомстве заявили, что выдача виз не означает изменение в правилах въезда в страну, пишет 360tv.ru.