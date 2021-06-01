«Глава Свердловской области» вышел из психбольницы после двух лет лечения

«Глава Свердловской области» Андрей Злоказов после принудительного двухгодичного лечения вышел из психбольницы и возобновил оппозиционную деятельность. В его Twitter 31 мая появились несколько записей со ссылкой на YouTube-канал, где он рассказывает о различных «мировых заговорах».
Андрея Злоказова перевели из исетского филиала Свердловской областной психиатрической больницы, где он находился на принудительном лечение, в психиатрическую больницу № 3 Екатеринбурга, пишет АН «Между строк» со ссылкой на старшего следователя следственного отдела УФСБ по ЦВО Никиту Карпова.
Он отметил, что за Злоказовым теперь военная разведка не следит и ведомство не в курсе, имеет ли он доступ к выходу в интернет. Однако ФСБ продолжает отслеживать деятельность свердловской ячейки «граждан СССР».
Напомним, в Нижнем Тагиле в декабре 2021 года полицейские и ОМОН задержали «граждан СССР». Это было связано с расследованием уголовного дела за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в отношении жителя Екатеринбурга Андрея Злоказова, который провозгласил себя «главой Свердловской области РСФСР».
* Организация «Союз Славянских Сил Руси, СССР» признана экстремистской и запрещена в России.