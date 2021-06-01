«Глава Свердловской области» вышел из психбольницы после двух лет лечения

«Глава Свердловской области» вышел из психбольницы после двух лет лечения
«Глава Свердловской области» вышел из психбольницы после двух лет лечения
Сегодня, 17:18ОбществоФото: twitter Андрея Злоказова
«Глава Свердловской области РСФСР» Андрей Злоказов вышел из психиатрической больницы после двух лет принудительного лечения и опять рассказывает о «мировых заговорах».

«Глава Свердловской области» Андрей Злоказов после принудительного двухгодичного лечения вышел из психбольницы и возобновил оппозиционную деятельность. В его Twitter 31 мая появились несколько записей со ссылкой на YouTube-канал, где он рассказывает о различных «мировых заговорах».

Андрея Злоказова перевели из исетского филиала Свердловской областной психиатрической больницы, где он находился на принудительном лечение, в психиатрическую больницу № 3 Екатеринбурга, пишет АН «Между строк» со ссылкой на старшего следователя следственного отдела УФСБ по ЦВО Никиту Карпова.

Он отметил, что за Злоказовым теперь военная разведка не следит и ведомство не в курсе, имеет ли он доступ к выходу в интернет. Однако ФСБ продолжает отслеживать деятельность свердловской ячейки «граждан СССР».

Напомним, в Нижнем Тагиле в декабре 2021 года полицейские и ОМОН задержали «граждан СССР». Это было связано с расследованием уголовного дела за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в отношении жителя Екатеринбурга Андрея Злоказова, который провозгласил себя «главой Свердловской области РСФСР».

* Организация «Союз Славянских Сил Руси, СССР» признана экстремистской и запрещена в России.

Материалы по теме:
Свердловская областьлечениепсихбольницаАндрей Злоказов
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы