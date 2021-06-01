Художественная подсветка до конца 2021 года украсит еще четыре дома в Нижнем Тагиле

Художественная подсветка до конца 2021 года украсит еще четыре дома в Нижнем Тагиле
Художественная подсветка до конца 2021 года украсит еще четыре дома в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:50ОбществоФото: pixabay
Архитектурно-художественная подсветка до конца 2021 года появится на проспектах Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба администрации города.

Во время совещания, которое провел мэр города Владислав Пинаев, была показана презентация проекта. На ней также присутствовали руководители управления городским хозяйством, управления жилищного и коммунального хозяйства, управления архитектуры и градостроительства и управления культуры.

Схемой и эскизами установки оборудования занимались специалисты компании «LED Energy». В проект включены четыре дома, которые расположены на перекрестке проспектов Ленина-Мира, и два дома на пересечении Мира-Строителей. После того, как макет был изучен, участники совещания высказали предложения и замечания. В результате план был одобрен, но с корректировками. Владислав Пинаев дал поручение до середины июля провести необходимые согласования и разработать рабочую документацию проекта.

Совсем скоро нам предстоит празднование 300-летия города. Будем украшать центр города,подчеркнул Пинаев.

Напомним, в 2020 году подсветка появилась на проспекте Ленина, 57, на проспекте Строителей, 1А. Также после капремонта школы № 85 несколько светильников украсили ее колонны и мезонин.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
благоустройствоВладислав Пинаевадминистрация Нижнего ТагилаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы