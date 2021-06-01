Художественная подсветка до конца 2021 года украсит еще четыре дома в Нижнем Тагиле

Во время совещания, которое провел мэр города Владислав Пинаев, была показана презентация проекта. На ней также присутствовали руководители управления городским хозяйством, управления жилищного и коммунального хозяйства, управления архитектуры и градостроительства и управления культуры.
Схемой и эскизами установки оборудования занимались специалисты компании «LED Energy». В проект включены четыре дома, которые расположены на перекрестке проспектов Ленина-Мира, и два дома на пересечении Мира-Строителей. После того, как макет был изучен, участники совещания высказали предложения и замечания. В результате план был одобрен, но с корректировками. Владислав Пинаев дал поручение до середины июля провести необходимые согласования и разработать рабочую документацию проекта.
Совсем скоро нам предстоит празднование 300-летия города. Будем украшать центр города,подчеркнул Пинаев.
Напомним, в 2020 году подсветка появилась на проспекте Ленина, 57, на проспекте Строителей, 1А. Также после капремонта школы № 85 несколько светильников украсили ее колонны и мезонин.