«Их все устраивает»: тараканы заполонили многоквартирный дом на Вые в Нижнем Тагиле

Сотни тараканов заполонили многоквартирный дом на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле. Местные жители уже смирились с насекомыми, а вот новоселов такие «домашние животные» привели в ужас и в управляющую компанию.

С кишащими в подъезде тараканами молодая тагильская семья столкнулась сразу, как только переехала в четырехэтажный дом № 29 на улице Космонавтов - чуть больше двух месяцев назад. Когда глава семейства спросил у местных жителей, давно ли они мирятся с насекомыми, то услышал ответ, что уже минимум три года. Как я понял, жильцы давно смирились с проблемой. Их все, вроде как, устраивает. Но мы были в шоке, когда увидели, как эти огромные тараканы ползают не только по лестничным клеткам в подъезде, но и проникают в квартиру. У нас маленький ребенок, и я с ужасом представляю, как тараканы по ночам ползают по детским игрушкам, или сын тащит это существо себе в рот, рассказывает Роман. По его словам, он несколько раз звонил в управляющую компанию, просил обработать весь дом. В итоге мужчина подал заявку на дезинсекцию. Ее через некоторое время действительно сделали. Но только в подвале того подъезда, откуда поступил сигнал. В УК «Ермак», обслуживающей данный дом, TagilCity.ru сообщили, что специалисты обработали весь подвал многоквартирника, а также места общего пользования. Заявка поступила от владельца одной из квартир 14 мая. В 20-х числах санобработка была произведена. Но вы должны понимать, что в подъездах дезинфекция проводится очень аккуратно, ведь в доме живут собаки и кошки, в том числе дорогих пород. Владельцу квартиры было предложено обратиться к специалистам по вопросу обработки самостоятельно, ведь мы не можем заходить на частную собственность, пояснили в УК «Ермак». Там отметили, что ранее жалоб от жильцов данного дома на тараканов не поступало. Через неделю с подвала тараканы снова полезли в подьезд, тогда я нашел способ попасть в подвал, и там все было усыпано тараканами. Как управляющая компания допустила, что на одной из центральных улиц Выи происходит такое безобразие? сокрушается тагильчанин. Видео: tagilcity.ru На кадрах, которые Роман прислал в редакцию, видно, как на каждой из ступенек в подвал сидит по несколько крупных насекомых. Некоторые из них умерли, судя по всему, после санобработки.

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