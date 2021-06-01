Из-за отравления алабая под Нижним Тагилом в полиции не стали возбуждать дело

Участковый сказал, что они действуют по закону о жестоком обращении с животными. Я тогда предложила возбудить дело по статье «Нанесение вреда имуществу», потому что у собак имеются все документы, родословная и договор купли-продажи. На что участковый сказал, что это тоже невозможно, передает слова женщины АН «Между строк».