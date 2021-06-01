Из-за отравления алабая под Нижним Тагилом в полиции не стали возбуждать дело

Неизвестный подкинул отраву на территорию частного дома в поселке Канава под Нижним Тагилом ночью 26 апреля 2021 года. Ее съел один из питомцев — алабай по кличке Орзу.
Владелица домашнего животного выяснила, что к инциденту причастен ее бывший коллега и написала на него заявление в полицию. Однако участковый при проверке не выявил состава преступления, так как собака не умерла и не получила увечий. В итоге страж правпорядка отказал в возбуждении уголовного дела.
Участковый сказал, что они действуют по закону о жестоком обращении с животными. Я тогда предложила возбудить дело по статье «Нанесение вреда имуществу», потому что у собак имеются все документы, родословная и договор купли-продажи. На что участковый сказал, что это тоже невозможно, передает слова женщины АН «Между строк».
С таким решением хозяйка пса не согласилась и написала жалобы в СКР, областное ГУ МВД, в Генпрокуратуру, а также президенту РФ.
Напомним, свердловчанка обвинила соседа в отравлении алабая из-за мести. 18 марта тот же мужчина поджег счетчики в доме девушки. Она обратилась в полицию с заявлением.