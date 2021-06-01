Капремонт детского сада №20 на Карла Маркса планируется в Нижнем Тагиле

На комплексные инженерные изыскания для капитального ремонта детсада № 20 выделено 787 тысяч рублей. Заказчиком выступает МБУ «Тагилгражданпроект». Работы необходимо выполнить в течение 21 дня после заключения сторонами контракта.
Площадь участка для проведения изысканий для ремонта двухэтажного здания составляет три гектара, подрядчику нужно получить разрешение на проводимые буровые работы.
Согласно проекту контракта, необходимо выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания. В том числе, топографическую съемку, картографические работы, определить возбудителей различных инфекций и так далее.
Гарантия на работы составляет пять лет, контракт действует с момента подписания сторонами до 31 декабря 2021 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 8 июня.
Напомним, 700 тысяч рублей выделено на проектные работы по реконструкции здания общеврачебной практики в поселке Новоасбест. Подрядчик должен окончить работы в течение 90 рабочих дней с момента заключения контракта.