Кормить пациентов ГБ № 1 Нижнего Тагила будет екатеринбургская компания

Кормить пациентов ГБ № 1 Нижнего Тагила будет екатеринбургская компания
Кормить пациентов ГБ № 1 Нижнего Тагила будет екатеринбургская компания
Сегодня, 13:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Питание пациентов ГБ № 1 Нижнего Тагила будет организовано екатеринбургской компанией ООО «Окейтеринг».

Всего на тендер заявились две компании, однако второй участник, ООО «Смарт» из Нижнего Тагила, не предоставило все необходимые документы. Цена контракта составила 49,2 миллиона рублей. Он будет заключен с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года.

ООО «Окейтеринг» работает с 2011 года, основной вид деятельности — доставка продуктов питания и обслуживание ресторанов. Директором малого предприятия является Алексей Добразов, в организации числится 49 сотрудников. Ранее «Окейтеринг» был поставщиком в Полевскую ЦГБ, Свердловскую областную клиническую больницу и другие учреждения здравоохранения.

Напомним, готовые блюда поставщику необходимо ежедневно доставлять в 11 отделений больницы. Средняя суточная сумма на питание составляет 205 рублей на пациента. Меню должно соответствовать утвержденному ассортименту по трем вариантам диеты. Доставку еды необходимо организовывать в транспорте, который легко поддается санитарной обработке.

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