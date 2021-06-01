Кормить пациентов ГБ № 1 Нижнего Тагила будет екатеринбургская компания

Всего на тендер заявились две компании, однако второй участник, ООО «Смарт» из Нижнего Тагила, не предоставило все необходимые документы. Цена контракта составила 49,2 миллиона рублей. Он будет заключен с 1 июля 2021 года по 30 июня 2023 года.