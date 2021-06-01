МегаФон запустил самую широкую тестовую зону 5G в России

МегаФон запустил самую широкую тестовую зону 5G в России
МегаФон запустил самую широкую тестовую зону 5G в России
Вчера, 10:29Общество
МегаФон тестирует зону 5G площадью в 10 квадратных километров в России.

В Санкт-Петербурге МегаФон начал тестировать технологии динамического распределения спектра (DSS). Для тестирования общего использования 4G и 5G в северной столице страны была выбрана территория площадью 10 квадратных километров рядом с Невским проспектом и Экспофорумом. Ей могут воспользоваться все абоненты, у которых устройства поддерживают технологию.

На сегодняшний день в России это самая широкая развернутая тестовая зона с доступом к 5G, при этом количество подключаемых абонентов не ограничено. Тестирование проходит в новом миллиметровом диапазоне, а также уже работающих частотных диапазонах сетей 4G (FDD).

При соединении разных полос, мобильный интернет работает со скоростью до 1 Гбит в секунду в уже существующих диапазонах и до 4.1 Гбит в секунду в новом миллиметровом диапазоне. То есть теперь время отклика уменьшилось в полтора раза.

Мы запустим 5G в целевом диапазоне и постепенно при помощи технологии DSS сможем задействовать потенциал низких диапазонов частот 2600, 2100, 1800 МГц для повышения качества обслуживания и реализации функциональных возможностей 5G, пояснил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

С учетом постепенной замены смартфонов на новые, технология позволит в дополнение к основным использовать частоты для сетей предыдущих поколений.

Оборудование 5G в пилотной зоне основано на решении SingleRAN Pro компании Huawei, которое постепенно переходит от 2G/3G/4G к 5G. Специалисты компании поддерживают МегаФон, чтобы испытания новых технологий стали успешными.

Технология DSS не заменит основной частотный диапазон. Мегафон считает приоритетным для развития 5G частоты в диапазоне 3,4 — 3,8 ГГц.

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