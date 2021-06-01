О многотысячных долгах по зарплате заявили работники «Уралметаллстрой» в Тагиле

Работники завода по производству металлоконструкций «Уралметаллстрой» в Нижнем Тагиле заявили, что им уже несколько месяцев не платят зарплату. В результате часть специалистов продолжает работать, а часть решила сидеть дома.

Задержки по зарплате случались и раньше, рассказала тагильчанка Юлия, которая работает котроллером ОТК. Полностью деньги перестали выплачивать в марте 2021 года, а части сотрудников — в декабре 2020 года, сообщает ИА «Все новости». Также Юлия подчеркнула, что без договоров и документов заработная плата понизилась с 30 до 20 тысяч рублей. В результате некоторые работники предприятия написали заявления в прокуратуру Тагилстроевского района. После этого задолженность была погашена. Теперь Юлия и другие ее коллеги собираются также прийти на прием в надзорное ведомство. Отмечается, что в апреле 2021 года прокуратура Тагилстроевского района организовала проверку на заводе, во время которой выявила нарушения трудового законодательства. 69 сотрудникам за февраль было не выплачено почти 1,5 миллиона рублей. За март 72 человека остались без зарплаты вообще. Прокурор выписал руководству компании представление об устранении нарушений. Напомним, налоговая служба хочет добиться банкротства «Нижнетагильской литейной компании» из-за долга почти в 83 миллиона рублей. В общей сложности компания должна 73 миллиона по зарплате, налогам и ресурсам. На организацию составлено 11 текущих производств, а от сотрудников поступают жалобы на невыплаты заработных плат. В результате в Следственном комитете в отношении директора организации было возбуждено уголовное дело по 145.1 статье Уголовного кодекса РФ (полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, совершённая из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). За долг в 83 миллиона налоговая служба банкротит «Нижнетагильскую литейную компанию»

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