О проекте нового кампуса УрФУ рассказал глава региона Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области презентовал проект по созданию нового кампуса УрФУ на стратегической сессии Минобрнауки РФ в Сколково. Его планируется построить при дополнительной федеральной поддержке к Универсиаде-2023.
Мы уже сейчас строим вблизи «Екатеринбург-ЭКСПО» Деревню Универсиады. После проведения игр в 2023 году все объекты перейдут в распоряжение университета. Это общежития, медиацентр, спортивная инфраструктура, написал Куйвашев на своей странице в Instagram.
Он выразил надежду, то этот проект войдет в «пятерку» лучших по стране.
Напомним, правительство РФ выделило на строительство двух объектов Универсиады в Екатеринбурге 10 миллиардов рублей. Как отметил Михаил Мишустин, к началу Универсиады в Екатеринбурге необходимо отремонтировать и построить более 40 спортивных объектов.