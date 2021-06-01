О проекте нового кампуса УрФУ рассказал глава региона Евгений Куйвашев

Мы уже сейчас строим вблизи «Екатеринбург-ЭКСПО» Деревню Универсиады. После проведения игр в 2023 году все объекты перейдут в распоряжение университета. Это общежития, медиацентр, спортивная инфраструктура, написал Куйвашев на своей странице в Instagram.