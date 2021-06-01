О проекте нового кампуса УрФУ рассказал глава региона Евгений Куйвашев

О проекте нового кампуса УрФУ рассказал глава региона Евгений Куйвашев
О проекте нового кампуса УрФУ рассказал глава региона Евгений Куйвашев
Сегодня, 15:31ОбществоФото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram
О проекте нового кампуса УрФУ рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор Свердловской области презентовал проект по созданию нового кампуса УрФУ на стратегической сессии Минобрнауки РФ в Сколково. Его планируется построить при дополнительной федеральной поддержке к Универсиаде-2023.

Мы уже сейчас строим вблизи «Екатеринбург-ЭКСПО» Деревню Универсиады. После проведения игр в 2023 году все объекты перейдут в распоряжение университета. Это общежития, медиацентр, спортивная инфраструктура, написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он выразил надежду, то этот проект войдет в «пятерку» лучших по стране.

Напомним, правительство РФ выделило на строительство двух объектов Универсиады в Екатеринбурге 10 миллиардов рублей. Как отметил Михаил Мишустин, к началу Универсиады в Екатеринбурге необходимо отремонтировать и построить более 40 спортивных объектов.

Сюжеты:
Екатеринбург
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