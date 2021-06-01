Почти 30 гусей и индюков живут в квартире у свердловчанки

Очередную выездную проверку на указанный свердловчанами адрес 31 мая организовали специалисты регионального управления Россельхознадзора. Осенью 2020 года жительнице Режа, которая содержит в своей квартире почти три десятка птиц, сотрудники ведомства уже выдавали предписание об устранении нарушений, но оно так и не было исполнено.
Животные не предоставляются хозяйкой ветеринарным специалистам для обследования, не вакцинированы и не идентифицированы, помет птиц не утилизируется в соответствии с законодательством и хранится в квартире. Характерный запах разносится в соседние квартиры, рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области.
В отношении женщины был составлен протокол по ч.1 ст. 19.5 КоАП за невыполнение в срок законного предписания ведомства. Также оформлено новое предписание, которая хозяйка квартиры обязана исполнить до 6 сентября 2021 года.
В данный момент материалы дела направлены в суд.
Напомним, 80-летняя женщина с 30 голодными котами найдена в квартире в Нижнем Тагиле. На ее домашний зоопарк пожаловались соседи.