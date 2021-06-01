Сотни тараканов в доме и призывник-лунатик. Итоги дня в Свердловской области

Сотни тараканов в доме и призывник-лунатик. Итоги дня в Свердловской области
Сотни тараканов в доме и призывник-лунатик. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 22:06ОбществоФото: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 1 июня.

Супруги-опекуны, избившие до смерти приемного ребенка-инвалида из Нижнего Тагила осуждены в Екатеринбурге. Согласно данным уголовного дела, Германские вместе нанесли множество ударов мальчику 2011 года рождения, при этом они знали, что тот находится в беспомощном состоянии. Ребенок скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. В итоге Гила Германская была осуждена на девять лет лишения свободы, а ее муж на девять лет и 10 месяцев тюрьмы с ограничением свободы на полтора года. Суд присяжных заседателей отметил, что обвиняемые не заслуживают снисхождения.

Европейский суд по правам человека принял и зарегистрировал жалобу родителей убитого СОБРом Владимира Таушанкова после кражи обоев из магазина Екатеринбурга. Ее подал адвокат семьи погибшего Алексей Бушмаков. Теперь властям РФ будут заданы вопросы по нарушениям, о которых сообщалось в документе. Также, по словам юриста, в середине июня родственники намерены подать жалобу на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Сотни тараканов ползают в квартирах и подъездах дома на улице Космонавтов, 29 в Нижнем Тагиле. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал мужчина, который недавно туда заселился. По его словам, остальные жители смирились с насекомыми, которые атакуют их уже как минимум три года. Он отметил, что несколько раз обращался в управляющую компанию и просил произвести дезинсекцию в доме, однако был обработан только его подъезд. В УК «Ермак», которая обслуживает дом пояснили, что специалисты провели обработку всего подвала МКД и места общего пользования. По словам заявителя, теперь тараканы снова полезли в подьезд, а подвалы ими до сих пор кишат.

20-летнего тагильчанина, страдающего лунатизмом, отправляют служить в армию, несмотря на болезнь. Приступы у молодого человека начались около шести лет назад, в возрасте 14 лет. По словам его матери, она несколько раз обращалась к врачам в поликлинике, однако они сказали, что это не является проблемой. В итоге, женщина пошла в платную клинику, где медики с ее слов поставили диагноз и выписали лекарства, улучшающие сон. Получив повестку в военкомат, тагильчанин не смог предоставить документы о своей болезни, кроме этих справок, и его отправили на обследование в психиатрическую больницу. Он получил отсрочку для проведения дополнительных обследований. Сомнолог из больницы № 40 в Екатеринбурге пояснила, что «лунатикам» отсрочка не положена и посоветовала пройти освидетельствование на заболевание эпилепсией, с которой в армию не берут.

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