Сотни тараканов в доме и призывник-лунатик. Итоги дня в Свердловской области

20-летнего тагильчанина, страдающего лунатизмом, отправляют служить в армию, несмотря на болезнь. Приступы у молодого человека начались около шести лет назад, в возрасте 14 лет. По словам его матери, она несколько раз обращалась к врачам в поликлинике, однако они сказали, что это не является проблемой. В итоге, женщина пошла в платную клинику, где медики с ее слов поставили диагноз и выписали лекарства, улучшающие сон. Получив повестку в военкомат, тагильчанин не смог предоставить документы о своей болезни, кроме этих справок, и его отправили на обследование в психиатрическую больницу. Он получил отсрочку для проведения дополнительных обследований. Сомнолог из больницы № 40 в Екатеринбурге пояснила, что «лунатикам» отсрочка не положена и посоветовала пройти освидетельствование на заболевание эпилепсией, с которой в армию не берут.