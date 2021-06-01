Специальная комиссия оценит работу свердловских властей

Специальная комиссия оценит работу свердловских властей
Специальная комиссия оценит работу свердловских властей
Сегодня, 20:07ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев войдет в состав комиссии по оценке эффективности работы органов власти. Данную комиссию создал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Соответствующий указ был опубликован на интернет-портале правовой информации региона.

Всего будет несколько критериев, по которым комиссия оценит работу власти: уровень бедности, количество спортсменов и волонтеров, условия жизни семей и качество окружающей среды. В обязанности комиссии входит провести анализ выполнения мероприятий, реализующихся исполнительными органами областной власти.

Отмечается, что комиссию будет возглавлять заместитель губернатора региона Александр Высокинский. Также в нее вышли председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, замгубернатора Олег Чемезов, все министры и другие чиновники.

Напомним, Евгений Куйвашев отчитался о доходах за 2020 год. Его годовой доход составил 6,3 миллиона рублей. В собственности главы квартира площадью 144 квадратных метра. Также он является владельцем доли в квартире площадью 131,7 квадратных метра.

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