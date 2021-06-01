Специальная комиссия оценит работу свердловских властей

Всего будет несколько критериев, по которым комиссия оценит работу власти: уровень бедности, количество спортсменов и волонтеров, условия жизни семей и качество окружающей среды. В обязанности комиссии входит провести анализ выполнения мероприятий, реализующихся исполнительными органами областной власти.
Отмечается, что комиссию будет возглавлять заместитель губернатора региона Александр Высокинский. Также в нее вышли председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, замгубернатора Олег Чемезов, все министры и другие чиновники.
Напомним, Евгений Куйвашев отчитался о доходах за 2020 год. Его годовой доход составил 6,3 миллиона рублей. В собственности главы квартира площадью 144 квадратных метра. Также он является владельцем доли в квартире площадью 131,7 квадратных метра.