Список лагерей с компенсацией на 2021 год

По инициативе президента Владимира Путина за приобретенные путевки в детские лагеря будет возвращена их стоимость в размере 50%. Впервые эта новость была озвучена в ходе ежегодного Послания Президента РФ Федеральному собранию. А сегодня в Сети уже можно найти список лагерей с компенсацией.
Льготная программа от Ростуризма начала свою работу уже 25 мая, ее действие продлится до 15 сентября 2021 года, об этом несколько дней назад заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Компенсация составит до 50% от стоимости путевки, но не должна превышать 20 тысяч рублей.
Граждане, как сообщает Ростуризм, с воодушевлением восприняли новость, и спрос на детские путевки в российские лагеря существенно возрос. Особенно востребованы 3-я и 4-я смены, которые стартуют в июле и в августе.
Вернуть половину стоимости за отдых в детских лагерях очень легко. Для этого необходимо лишь открыть карту национальной платежной системы «Мир» (сделать это нужно только в банке, являющемся партнером системы «Мир», - их список есть на официальном сайте), зарегистрировать ее в соответствующей системе лояльности (на сайте privetmir.ru), а потом уже оплатить ею путевку. Кешбэк автоматически придет на эту же карту в срок до пяти дней. Еще раз отметим, что:
Например, путевка стоит 49 500 рублей. После оплаты этой суммы родитель получает кешбэк – 20 000 рублей. Таким образом, путевка обходится ему в 29 500 рублей. Никаких отчислений в инстанции в виде соцстраховых выплат и налогов не предусмотрено.
Но специалисты Ростуризма советуют родителям перед покупкой все же удостовериться, есть ли выбранная организация в списке детских лагерей, участвующих в программе государственных льгот, а уже потом перечислять деньги.
К участию в госпрограмме допущены все граждане России, желающие организовать отдых для своих детей на территории страны. Главное – соблюсти все условия, а они предельно просты.
Первое, о чем призывают помнить организаторы акции, – это сроки. Для 50%-ного возврата средств необходимо оплатить путевку в срок с 25 мая по 31 августа 2021 года. А вот сам детский отдых по данной программе лояльности обозначен сроками с 25 мая по 15 сентября. Приобрести путевку необходимо как минимум на одну смену.
Отметим, что если в семье не один ребенок, то кешбэк вернется на карту «Мир» за каждого отдыхающего. В этой связи госпрограмма стала очень выгодной для многодетных семей, в 2021 году они смогут значительно сэкономить на летнем досуге школьников.
Изначально к участию в программе были приглашены все стационарные лагеря России. То есть речь идет о детских оздоровительных лагерях, расположенных за пределами города, на природе. Полевые или палаточные лагеря не включены в список госпрограммы.
В Ростуризме отмечают, что откликнулись очень многие руководители детских лагерей, что позволило составить весьма обширный список. Отрадно, что в него входят популярные оздоровительные детские учреждения, расположенные в курортных местах, где по традиции отдыхает много россиян, – Краснодарском крае, Крыму. Беларусь, к сожалению, не входит в программу детских лагерей с кешбэком, сообщили в Ростуризме, отвечая на многочисленные вопросы населения.
Также сообщается, что в этом году не все лагеря откроются, так как этому не способствует эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Некоторые лагеря откроются с условием заполняемости на 75%, что, опять-таки, продиктовано соображениями безопасности. Полный список лагерей с государственной компенсацией можно найти на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детский отдых». В списке можно найти организации как для подростков, так и для малышей-первоклашек. Примечательно, что в перечне можно найти и лагеря с акцентом на изучение английского языка, на спортивные мероприятия, исторические экскурсы, походы с целью изучить красоты родного края и многое другое.
Предложение Владимира Путин сделать детский отдых максимально доступным и организовать программу лояльности, по которой максимальное число школьников смогут провести каникулы в лучших и живописных местах родного края, прозвучало в ходе ежегодного Послания Президента РФ Федеральному собранию 21 апреля этого года.
Изначально было объявлено, что родители, купившие путевки в детские лагеря до старта льготной программы, не попадают под условия выдачи кешбэка. Но этот нюанс стал в некотором смысле проблемой, ведь люди стали массово сдавать путевки, чтобы приобрести их позже и получить заветную компенсацию.
Тогда правительство разработало алгоритмы возмещения расходов и для этой категории граждан. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, эта программа возврата средств по уже купленным путевкам ждет вас с 15 июня. Продлится она до конца октября текущего года. В правительстве разъяснили принцип работы программы: для того чтобы получить кешбэк, родители должны подтвердить участие своих детей в лагерном отдыхе. Поэтому после первой смены (как правило, все, кто купил путевки заранее, и отправили детей в первую смену), которая как раз заканчивается 15 июня, программа и начнет свою работу.
Гражданам необходимо будет зарегистрироваться на портале госуслуг, там уже будет подготовлена специальная форма, заполнив которую родители отправляют заявку, им останется только ждать получения средств в течение нескольких дней. Отметим, что всего на осуществление программы лояльности касательно летнего отдыха в детских лагерях из бюджета будет выделено в специальный фонд 12 млрд рублей.
Также в правительстве отмечают, что выполнение госпрограммы будет курироваться на всех уровнях. Так, Министерством просвещения совместно с местной администрацией в той или иной области будут организованы региональные штабы для работы с самими отдыхающими и сотрудниками детских лагерей.