Список лагерей с компенсацией на 2021 год

Также сообщается, что в этом году не все лагеря откроются, так как этому не способствует эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Некоторые лагеря откроются с условием заполняемости на 75%, что, опять-таки, продиктовано соображениями безопасности. Полный список лагерей с государственной компенсацией можно найти на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детский отдых». В списке можно найти организации как для подростков, так и для малышей-первоклашек. Примечательно, что в перечне можно найти и лагеря с акцентом на изучение английского языка, на спортивные мероприятия, исторические экскурсы, походы с целью изучить красоты родного края и многое другое.