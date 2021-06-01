Тагильчанина с лунатизмом отправляют служить в армию несмотря на болезнь

20-летний тагильчанин страдает приступами лунатизма около 6 лет — со своего четырнадцатилетия. По словам матери, с этой проблемой она не раз обращалась к врачам, которые утверждали, что ничего страшного в хождении во сне нет, и такое часто бывает у подростков.