Тагильчанина с лунатизмом отправляют служить в армию несмотря на болезнь

Тагильчанина с лунатизмом отправляют служить в армию несмотря на болезнь
Тагильчанина с лунатизмом отправляют служить в армию несмотря на болезнь
Сегодня, 08:50ОбществоФото: pixabay.com
Жителя Нижнего Тагила, страдающего лунатизмом, несмотря на болезнь отправляют служить в армию.

20-летний тагильчанин страдает приступами лунатизма около 6 лет — со своего четырнадцатилетия. По словам матери, с этой проблемой она не раз обращалась к врачам, которые утверждали, что ничего страшного в хождении во сне нет, и такое часто бывает у подростков.

Я просила дать нам направление к каким-нибудь специалистам в Екатеринбург, чтобы пройти обследование. Мне отказывали. Тогда я обратилась в платную клинику, там с моих слов поставили диагноз, выписали препараты, которые улучшают сон, рассказала женщина Е1.

Год назад молодой человек окончил техникум и осенью получил повестку от военкомата. При прохождении медицинской комиссии парень рассказал о своем лунатизме, однако подтверждающие диагноз документы предоставить не смог. Кроме выписки и той самой платной клиники, где ему выписали лекарства для сна.

В итоге тагильчанина отправили в психиатрическую больницу на обследование. Несмотря на то, что диагноз не подтвердился, в тот призыв молодому человеку дали отсрочку. До следующего военного призыва он должен был сделать обследование, однако к каким специалистам идти «лунатику» и его маме так никто и не объяснил. Врачи лишь посоветовали искать специалистов своими силами.

Записаться на прием к сомнологу, занимающемуся расстройствами сна, удалось в больницу № 40 в Екатеринбурге. Там врач пояснила, что «лунатикам» отсрочка не положена.

Если бы в эти моменты он был опасен для окружающих или для самого себя: брал бы нож, кидался на людей или пытался спрыгнуть с балкона, тогда, конечно, это была бы серьезная патология, передает слова врача мама молодого человека.

При этом сомнолог посоветовала пройти обследование и узнать, нет ли у молодого человека эпилепсии, с которой в армию не берут.

Процедура назначена на 29 июня в Березовском в Институте мозга, но к моменту готовности результатов тагильчанин уже должен быть на призывном пункте в Егоршино.

Напомним, 21-летний житель Нижнего Тагила с плоскостопием третьей степени судится с военкоматом, который отказался «списывать» его в запас по основному заболеванию.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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