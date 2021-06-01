Тагильские НКО получат субсидии на 1,2 миллиона рублей

Более 1,2 миллиона рублей выделено из местного бюджета на субсидии некоммерческим организациям Нижнего Тагила.

Соответствующее постановление администрации подписал во вторник, 1 июня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Финансирование в размере 1,2 миллиона рублей получат 5 городских организаций. Это «Клуб любителей книгигорода Нижнего Тагила» на реализацию проекта «Тагил от А до Я» (385,4 тысячи рублей). Местное отделение Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров города Нижний Тагил на реализацию проекта «Ветераны» (500 тысяч рублей). В Нижнем Тагиле пять НКО получили президентские гранты на сумму 6,3 миллиона рублей Нижнетагильская общественная организация родителей детей-инвалидов «Доброе сердце» на реализацию проекта «Спартианская семья» (155,2 тысячи рублей). Свердловская областная организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного знамени общество слепых» на реализацию проекта «Мы живем семьей одной» (50 тысяч рублей). А также Нижнетагильское местное отделение общероссийской общественной организации инвалидов «Новые возможности» на реализацию проекта «Ремонт помещения и оснащение столярной студии необходимым оборудованием и мебелью» (175,8 тысячи рублей). Напомним, в начале февраля 2020 года в Нижнем Тагиле пять проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций получили поддержку по итогам конкурса Фонда президентских грантов на сумму 6,3 миллиона рублей.

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