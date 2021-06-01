Тагильские школьники получили стипендии главы города

Тагильские школьники получили стипендии главы города
Тагильские школьники получили стипендии главы города
Сегодня, 21:31ОбществоФото: pixabay
Школьники из Нижнего Тагила стали стипендиатами главы города. Владислав Пинаев поздравил победителей олимпиад, музыкантов и спортсменов с окончанием учебного года, сообщает пресс-служба администрации города.

В общей сложности в приеме, который состоялся в Городском Дворце детского и юношеского творчества, поучаствовали 60 детей, их родители и педагоги. В текущем учебном году стипендиатами стали учащиеся лицея № 39, Политехнической гимназии, детских музыкальных школ № 1, 2 и 3, ГорСЮН и ГорСЮТ, воспитанники спортивной школы «Стратегия», спортивной школы олимпийского резерва № 3, а также Городского Дворца детского и юношеского творчества.

Также 1 июня в детском развлекательном центре прошло мероприятие для будущих первоклассников. В празднике приняли участие 20 юных тагильчан из числа детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

Напомним, в середине мая стало известно, что подросткам из Нижнего Тагила предоставят возможность временного трудоустройства. Работать можно официально по подобранной вакансии: от официанта до промоутера.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Владислав Пинаевшкольникиадминистрация Нижнего ТагилаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы