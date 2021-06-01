Тагильские школьники получили стипендии главы города

В общей сложности в приеме, который состоялся в Городском Дворце детского и юношеского творчества, поучаствовали 60 детей, их родители и педагоги. В текущем учебном году стипендиатами стали учащиеся лицея № 39, Политехнической гимназии, детских музыкальных школ № 1, 2 и 3, ГорСЮН и ГорСЮТ, воспитанники спортивной школы «Стратегия», спортивной школы олимпийского резерва № 3, а также Городского Дворца детского и юношеского творчества.