В "Единой России" предложили ввести новые льготы для детей

На проходившем в Москве форуме «Большой семейный совет» партия «Единая Россия» предложила новые социальные меры поддержки семей с детьми. В частности, предлагается расширить программу маткапитала, а также ввести новые льготы для детей.

По мнению Натальи Москвитиной, одной из победительниц предварительного голосования в Республике Мордовия, необходимо в программу маткапитала внести дополнительные затраты. Например, на приобретение автомобиля для семьи и газового оборудования, а также на расходы по ремонту жилья, пишет nashgorod.ru. По словам председателя ЕР Дмитрия Медведева, на данный момент в партии прорабатывается вопрос по снижению налоговой нагрузки на многодетные семьи. Также он упомянул о необходимости введения единого статуса для таких семей во всех регионах. «В настоящий момент власти в регионах самостоятельно решают, каким семьям предоставлять такой статус. Это создает социальный дисбаланс, поэтому данное противоречие необходимо устранить», - подчеркнул председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. В свою очередь Марина Оргеева, возглавляющая Калининградскую областную думу, заявила, что у многодетных семей может в скором времени появиться выбор – получить участок земли либо же материальную компенсацию. По ее словам, финансовая поддержка помогла бы таким семьям улучшить жилищные условия. Также было предложено включать в трудовой стаж многодетных родителей не только шесть лет, как сейчас, а все временные периоды, которые родители проводят с ребенком. С такой инициативой выступила Либкан Базаева, возглавляющая организацию «Женщины за развитие». Другие предложения по мерам соцподдержки семей с детьми касались установления льготного проезда для дошкольников во всех регионах России, а также введения фиксированного размера алиментов – 50% от суммы регионального прожиточного минимума. Об этом заявила Светлана Недилько, возглавляющая реготделение «Матери России». Как сообщает сайт «Единой России», ранее уже были приняты некоторые меры соцподдержки семьям с детьми, инициированные партией. В частности, речь идет о выплатах беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также о полной оплате больничных родителям дошкольников. Помимо этого, в планах партии сделать программу кешбэка за детский отдых на постоянной основе. Председатель ЕР Дмитрий Медведев заявил, что все предложения по соцсфере войдут в предвыборную программу партии и будут отправлены на рассмотрение правительству.

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