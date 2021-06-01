Врачи рассказали о состоянии пострадавшей во время стрельбы девочки из Екатеринбурга

Врачи рассказали о состоянии девятилетней девочки из Екатеринбурга, которая пострадала во время стрельбы на Химмаше. На данный момент ребенок все еще находится в тяжелом состоянии.

Ранее пациентке переливали компоненты крови и перевели на искусственную вентиляцию легких. Теперь ей проводят инфузионную терапию и, чтобы снизить потери организма, вводят в кровь определенные растворы. Врачи рассказали, что снаряд прошел насквозь. Также пуля повредила кишечник, в результате чего 30 сантиметров кишки было удалено, сообщает Е1. По словам медиков, состояние девочки осложняется заражением крови — сепсисом. В связи с этим она проходит антибактериальную терапию. Врачи подчеркивают, что дети легче переносят такие травмы, поскольку у них, как правило, нет хронических заболеваний. Напомним, 30 мая пьяный мужчина — бывший сотрудник милиции Сергей Болков — из окна своей квартиры обстрелял прохожих и машины. В результате пострадал сотрудник Росгвардии, а также девятилетняя девочка, которая сидела в припаркованной у магазина машине вместе с отцом. Стрелок был задержан в ходе штурма квартиры. В данный момент в отношении него в СКР возбуждено уголовное дело. Сергей Болков оставлен под арестом до 29 июля 2021 года. «Живот болит»: о ранении дочери стрелком в Екатеринбурге рассказала ее мать

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