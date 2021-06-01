За смерть ребенка-инвалида из Нижнего Тагила опекунам вынесен приговор

За смерть ребенка-инвалида из Нижнего Тагила опекунам вынесен приговор
За смерть ребенка-инвалида из Нижнего Тагила опекунам вынесен приговор
Сегодня, 13:12ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Суд вынес приговор опекунам из Екатеринбурга, которые до смерти избили ребенка-инвалида из Нижнего Тагила. Мальчик скончался от причиненной ему черепно-мозговой травмы.

Приговор двум жителям Екатеринбурга во вторник, 1 июня вынес Чкаловский районный суд.

По данным уголовного дела, в июле 2018 года супруги Германские совместно нанесли множество ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей приемному ребенку 2011 года рождения, зная, что он находится в беспомощном состоянии.

От действий опекунов на теле ребенка осталось множество ран и ссадин, также он получил закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга, которая стала причиной смерти мальчика в ту же ночь на месте преступления в одном из домов по улице Колхозников в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Присяжные заседатели вынесли вердикт, отметив, что обвиняемые не заслуживают снисхождения.

Опекуны признаны виновными по ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Женщине-опекуну назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ее супругу — 9 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1,5 года.

Напомним, в сентябре 2020 года осужденную на 12 лет за смерть ребенка-инвалида екатеринбурженку отпустили на свободу. А в марте 2021 года обвиняемые супруги Германские из Екатеринбурга попросили, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
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