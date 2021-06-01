Закладчику из Нижнего Тагила грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками в Серове

34-летнему жителю Нижнего Тагила грозит 20 лет тюрьмы за покушение на сбыт наркотиков. Он был задержан полицейскими под Серовом во время закладки в тайники крупной партии «синтетики».

В суд направлено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств, совершенном в составе организованной преступной группы, в крупном размере, где фигурантом выступает тагильчанин. Он был задержан полицейскими в поселке Металлургов под Серовом 10 марта 2021 года. В ходе личного досмотра у него были обнаружены 18 свертков, полицейскими они были изъяты, направлены на исследование, которое подтвердило, что внутри находится синтетическое наркотическое средство массой более 93 граммов, сообщает пресс-служба МО МВД России «Серовский». В общей сложности стражам правопорядка удалось обнаружить практически все тайники, которые успел сделать в Серове и окрестностях обвиняемый. В результате было изъято свыше 330 граммов наркотических веществ. Следователи установили, что сам тагильчанин уже около 10 лет принимает запрещенные вещества. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за наркотики и отбыл за данное правонарушение реальный срок — более 6 лет. Из мест лишения свободы мужчина вышел в 2019 году. В отношении тагильчанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет, организованной группой, в крупном размере). Дело передано в суд. Напомним, трех жителей Нижнего Тагила будут судить за незаконный сбыт наркотиков через интернет. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением в отношении группы наркодилеров направлено в Тагилстроевский районный суд. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Трех жителей Нижнего Тагила будут судить за незаконный сбыт наркотиков через интернет

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