Брокер Ракута заявил о возрастающем спросе на загородные дома в России

Брокер Ракута заявил о возрастающем спросе на загородные дома в России
Брокер Ракута заявил о возрастающем спросе на загородные дома в России
Сегодня, 17:17ОбществоФото: piqsels.com
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что спрос на строительство загородных домов в России переживает «второе рождение».

Как сообщает NEWS.ru, эксперт по недвижимости отметил, что возрастающий спрос на строительство загородных домов подстегивает принятая кабмином льготная программа ипотеки, позволяющая строить жилье своими силами — без привлечения профессиональных застройщиков.

По словам Ракута, тренд на строительство частных домов начался во время пандемии. После этого правительство запустило льготную семейную ипотеку под 5% и льготную программу под 9%, кто не подходит под семейную. Это также повысило интерес к загородной недвижимости.

Тем не менее эксперт отметил, такая тенденция вряд ли разгрузит городские массовые застройки, поскольку не все готовы переехать за город на все время.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы