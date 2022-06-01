Брокер Ракута заявил о возрастающем спросе на загородные дома в России

Как сообщает NEWS.ru, эксперт по недвижимости отметил, что возрастающий спрос на строительство загородных домов подстегивает принятая кабмином льготная программа ипотеки, позволяющая строить жилье своими силами — без привлечения профессиональных застройщиков.
По словам Ракута, тренд на строительство частных домов начался во время пандемии. После этого правительство запустило льготную семейную ипотеку под 5% и льготную программу под 9%, кто не подходит под семейную. Это также повысило интерес к загородной недвижимости.
Тем не менее эксперт отметил, такая тенденция вряд ли разгрузит городские массовые застройки, поскольку не все готовы переехать за город на все время.